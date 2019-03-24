ضوضاء غريبة تسبب الذعر في ديزني لاند باريس

المصدر: رويترز

تسببت بعض الأصوات الغريبة التي وصفها بعض الأشخاص بأنها طلقات نارية في موجة من الذعر في متنزه ديزني لاند باريس مساء السبت.

ولكن مصادر أمنية أبلغت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية. وقالوا إن الضوضاء الصاخبة كانت ناجمة عن خلل بأحد المصاعد .

وقالت السلطات المحلية إن عدة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة جراء التدافع. وأعلنت الشرطة سلامة المكان قبل منتصف الليل وغادرت.

وأفادت شبكة (بي.إف.إم.تي.في) الإخبارية بأن مصادر أمنية قالت إن الحادث وقع في المنطقة التجارية بمتنزه ديزني لاند.

ولم يستجب متحدث باسم ديزني لطلبات بإبداء تعليقات.

ووفقا للأرقام الصادرة عن ديزني لاند باريس، فقد زار أكثر من 320 مليون شخص متنزه ديزني الوحيد في أوروبا منذ افتتاحه في عام 1992. ويعمل في المتنزه حوالي 16000 شخص ، وتفيد التقارير أنه يدر دخلا يزيد عن ستة في المئة من إيرادات السياحة في فرنسا.