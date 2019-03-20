بحيرات الحب في دبي تتحول الى وجهة زفاف

المصدر: البيان الإلكتروني

تحولت البحيرات بالقرب من منطقة القدرة إلى وجهة مثالية للأزواج لإقامة حفل زفافهم في مكان استثنائي يوفر أجواء مميزة وسط المساحات الرملية الشاسعة في دبي.

حيث نظمت "هلا بالصين"، المبادرة المشتركة بين "مِراس" و"دبي القابضة"، الأسبوع الماضي حفل زفاف جماعي لـ 18 عريساً وعروساً من المقيمين والزوار الصينيين في "بحيرات الحب" في دبي،

وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البحيرات مثل هذه الفعالية الحصرية والخاصة، وقد تم تنظيم الحفل بطريقة لافتة تعكس تألق دبي وروعتها.

وتسعى مبادرة "هلا بالصين" إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، وقد أسهمت المبادرة في تنظيم هذا الحفل عبر التنسيق مع الأزواج الذين كانوا يتطلعون إلى إقامة حفل زفافهم بطريقة جديدة وفريدة.

يأتي تنظيم هذا الزفاف الجماعي بالتزامن مع عام التسامح في الإمارات، كتأكيد على التزام الدولة بالاحتفاء بمختلف الثقافات وتوفير بيئة مضيافة للمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم.