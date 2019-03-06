العثور على 88 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في منزل بإندونيسيا

المصدر: د ب ا

قالت الشرطة اليوم الأربعاء إنه تم العثور على ما لايقل عن 88 قنبلة يدوية تعود للحرب العالمية الثانية في ساحة أمامية بمنزل بإقليم ويست جاوة الإندونيسي.

وقال عمران سوجيما رئيس الشرطة المحلية إن عامل بناء تعثر بالقنابل أمس الثلاثاء عندما كان يقوم بأعمال ترميم في مرآب المنزل بعاصمة الإقليم باندونج.

وأضاف" نعتقد أنه تم إخفاء القنابل عن عمد لأنها كانت موضوعة بصورة منظمة".

وأوضح" هذه أنواع من القنابل اليدوية التي تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية لأنها تبدو مشابهة للقنابل التي تم العثور عليها في أماكن أخرى".