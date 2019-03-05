ثري ينظم مسابقة للبحث عن عريس لابنته

المصدر: د ب ا

يعقد أحد أقطاب فاكهة الدوريان في تايلاند مسابقة لاختيار زوج لابنته الصغرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ونشر أرنون رودتونج /58 عاما/ على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين أنه يبحث عن زوج لابنته /26 عاما/، والذي سوف يحصل على جائزة قدرها عشرة ملايين باهت (314180 دولارا)، ويرث في إمبراطورية الدوريان، وفقا لصحيفة "كاوسود" التايلاندية باللغة الإنجليزية.

وتقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة والفوز بالزيجة والجائزة حتى اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد ماهية المنافسة، التي ستقام في إقليم شانتابوري شرقي البلاد بالقرب من منتجع باتايا في الأول من أبريل المقبل. ومع ذلك، فمن المتوقع اختبار المنافسين بشأن معلوماتهم عن تجارة الدوريان.

ونقل عن أرنون قوله: "أريد شخصا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر".

وأضاف: "إذا انتظرت أن يأتي زوجا لابنتي إلى هنا ويطلب الزواج منها فسوف يكون ذلك بطيئا للغاية. لذلك أطلب شخصا في التو واللحظة".

ومن ناحيتها، قالت الابنة كارنسيتا رودتونج إنها لا تمانع في الفكرة.

وقالت: "ليس من الصعب إرضائي. أريد فقط رجلا أستطيع أن أقدمه في المناسبات الاجتماعية وألتقط صورا ذاتية (سيلفي) معه".