العثور على قطع أثرية تعود لـ 1300 عام في المكسيك

المصدر: د ب أ

اكتشف علماء آثار أكثر من 200 قطعة من الفخار وأجسام أخرى في كهف تحت سطح الأرض في منطقة "تشيتشن إيتزا"، أحد أهم المواقع الأثرية في المكسيك، حسبما أعلن فريق البحث .

وكان الموقع، الموجود في شبه جزيرة يوكاتان، يضم مدينة كبيرة بناها شعب المايا (حضارة سكنت في جزء كبير من منطقة وسط أمريكا).

وقال عالم الآثار جييرمو دي أندا خلال مؤتمر صحفي: "عثرنا على مواد غير عادية في حالة رائعة من الحفظ".

ويقدر أن تلك الأجسام تعود إلى 1300 عام مضى، وتم العثور عليها في كهف لم يتم دخوله من قبل.

ويقع الكهف على بعد 2.7 كيلومتر ناحية الشرق من كوكولكان، أكبر هرم في "تشيتشن إيتزا"، على عمق 24 مترا. ويحتوي على عدة غرف يتراوح ارتفاعها بين 40 سنتيمترا إلى نحو 3 أمتار.

وتشمل هذه االقطع مشاعل للبخور بالإضافة إلى أواني فخارية تحتوي على بقايا بذور وأصداف بحرية وعظام حيوانات صغيرة.