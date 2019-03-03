مركبة "سبيس إكس" في طريقها للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تلتحم مركبة شركة "سبيس إكس" الفضائية، اليوم الأحد، بمحطة الفضاء الدولية خلال المرحلة الثانية من اختبار حاسم لتكنولوجيا الشركة الخاصة.

وانطلقت مركبة "سبيس إكس كرو دراجون" ذاتية التوجيه على متن صاروخ من طراز "فالكون 9"، يوم السبت من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا.

ووفقا لناسا فمن المقرر أن تدخل المركبة مدار محطة الفضاء الدولية في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم الأحد (0830 بتوقيت جرينتش) وتلتحم في حوالي الساعة 0605 صباحا. وسيجرى بث ذلك على الهواء مباشرة.

وتعتبر هذه المهمة غير المأهولة، والتي تحمل اسم (ديمو-1)، فرصة لـ"سبيس إكس" لإظهار أنها تستطيع بناء مركبة فضائية يمكنها نقل البشر إلى الفضاء. وكانت بعثات "سبيس إكس" إلى الفضاء قد اقتصرت حتى الآن على نقل الإمدادات والمعدات إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومنذ تأسيسها في عام 2002، كانت الشركة، التي يرأسها إيلون ماسك، تستهدف نقل رواد الفضاء إلى الفضاء .

وقال ماسك في مؤتمر صحفي بعد الإطلاق "أنا مرهق عاطفيا قليلا ... إن الوضع متوتر للغاية، لكنه نجح حتى الآن".

وتم التخطيط لعملية الإطلاق بالتعاون مع برنامج "كوميرشال كرو" (برنامج الطاقم التجاري) في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، والذي يعمل مع العديد من شركات صناعة الفضاء الأمريكية من أجل تطوير أنظمة تستهدف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء.

ويهدف البرنامج إلى إنهاء اعتماد رواد الفضاء الأمريكيين على برنامج الفضاء الروسي للسفر إلى محطة الفضاء الدولية. والموعد المستهدف لـ"سبيس إكس" لنقل رواد فضاء ناسا إلى محطة الفضاء الدولية في تموز/يوليو المقبل.