ميغان ميركل تزور نيويورك لحضور حفل استقبال طفلها

المصدر: رويترز

قالت مجلة هاربرز بازار نقلا عن مصادر لم تحددها إن ميغان ماركل التي تنتظر أول مولود لها من الأمير هاري حفيد الملكة اليزابيث في الربيع وصلت نيويورك لحضور حفل لمولودها يوم الثلاثاء

وهذه أول مرة تعود فيها الممثلة الأمريكية السابقة للولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو .

وامتنع قصر كينزنجتون عن التعليق على تقارير قالت إن ماركل (37 عاما) ستحضر الاحتفال بقدوم طفلها. وشوهدت ماركل تخرج من فندق فخم في منطقة أبر ايست سايد في مانهاتن بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وذكرت مجلة هاربرز أن ماركل التي تحمل لقب دوقة ساكس وصلت إلى نيويورك يوم الجمعة ومن المقرر أن تكون ضيفة الشرف في الحفل الذي سيقام في الفندق الذي تنزل به.

ومن المقرر أن تقوم ميركل وهاري بزيارة رسمية للمغرب خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير .