اكتشاف سبب زيادة أعداد المؤمنين بأن الأرض مسطحة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يعتقد الباحثون أنهم حددوا الحافز الرئيسي للارتفاع المذهل في عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الأرض مسطحة: وهو موقع مشاركة الفيديو (يوتيوب) في غوغل.

وقد نشأت شكوكهم وفقا لصحيفة "الغارديان" عندما حضروا أكبر التجمعات في العالم من حركة "مسطحي الأرض" في المؤتمر السنوي للحركة في رايلي بولاية نورث كارولينا في عام 2017، ثم في دنفر بولاية كولورادو في العام الماضي.

وكشفت المقابلات التي أجريت مع 30 من الحضور عن نمط من القصص المتداولة بين أعضاء الحركة عن كيفية اقتناعهم بأن الأرض لم تكن صخرة مستديرة كبيرة تدور في الفضاء، لكن قرصا مسطحا كبيرا يفعل الشيء نفسه.

ومن بين الثلاثين، كلهم باستثناء واحد قالوا إنهم منذ عامين لم يكونوا يعتبرون الأرض مسطحة، وقد غيروا رأيهم بعد مشاهدة مقاطع فيديو تروج لنظريات المؤامرة على موقع يوتيوب.