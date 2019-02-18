بالفيديو.. ثلج أسود يغطي سيبيريا

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قام العديد من الأشخاص من مدن مختلفة في سيبيريا الروسية بنشر صور على الشبكات التواصل الاجتماعي تظهر مدنهم مغطاة بالثلج الأسود.

وأوضح موقع قناة (bfmtv ) الفرنسية ظاهرة تساقط الثلج الأسود بسبب انبعاثات الفحم من مصانع في المنطقة.

ومهما يكن، فإن المنظر كان مدهشاً لسكان المنطقة، الذين استيقظوا في عدة مدن بجنوب سيبيريا على بساط أسود من الثلج يغطي المنطقة، وقاموا بنشر صور وفيديوهات على الانترنت لهذه الظاهرة.

وتساقط الثلج الأسود في ثلاث مدن على الأقل، هي: بروكوبيفسك و كيسيليفسك و لنينسك-كوزنتسكي، كما أفادت "سيبيريا تايمز".

ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام المحلية، فإن هذا الثلج الأسود هو نتيجة منطقية للتلوث. وأوضح رئيس مصنع للفحم أن أحد مرشحاته معطلة في الوقت الحالي. ونتيجة لذلك، فإن غبار الفحم انتشر في الغلاف الجوي، ما أدى إلى حدوث هذه الظاهرة.