بستان يطرح تفاحاً «زجاجياً»

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

فوجئ المزارع الأمريكي أندرو ستيسمان، بظاهرة غريبة، تحدث في بستان التفاح الذي يمتلكه في بلدة «كينت» بولاية «ميتشيغان»، حيث وجد تفاحاً زجاجياً على أغصان بعض الأشجار داخل بستانه، بحيث بدا شكل التفاحات الزجاجية غريباً، وأشبه بالأشباح.

وبحسب ما نشره موقع «ريبلييز» الشبكي الأمريكي، أمس، فما وجده ستيسمان داخل بستانه، لم يكن تفاحات زجاجية، وإنما ما حدث في واقع الأمر، أن الأمطار المحملة بالثلج والبَرَد، تساقطت على التفاح، وتكاثفت بشدة حوله، فبدا شكله كما لو كان مغطى بطبقة زجاجية.

وقال ستيسمان: «سقوط البَرَد على الشجر في بستاني، ليس بالأمر الجديد، إلا أن الجديد حقاً، هو أن أرى التفاح بهذا الشكل».



