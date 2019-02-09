يستدعي الشرطة لوجود بصل في وجبته

المصدر: بريطانيا - وكالات

لم يدرك البريطاني ليزلي ماكدوناغ، أن غضبه سيكلفه دفع غرامة قدرها 146 دولاراً، و120 شهراً من الخدمة الاجتماعية و120 ساعة من العمل غير المدفوع الأجر، بعد إهانته عناصر الشرطة التي حاولت إبعاده عن مدير أحد المطاعم السريعة، الذي دخل معه في شجار إثر خطأ ارتكبه موظفو المطعم، بإضافة قطع من البصل في وجبة «برغر»، كان طلبها خلال تواجده في المطعم.

وكان ليزلي ماكدوناغ، الذي يعاني من حساسية تجاه البصل، قد طلب من موظفي المطعم عدم وضع البصل في وجبته، إلا أنهم لم يراعوا ذلك، ما أثار غضبه، واتصل بالشرطة لتقديم شكواه بشأن البصل، وفقاً لما نقله موقع «ماي ريسيبس».