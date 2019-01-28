الدنمارك تبدأ في بناء سياج بطول 70 كم على الحدود مع ألمانيا

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تبدأ الدنمارك اليوم الاثنين في بناء سياج حدودي بطول 70 كيلومترا على الحدود مع ألمانيا في إطار جهود مكافحة انتشار حمى الخنازير الأفريقية التي تنتقل من خلال الخنازير البرية.

ومن المقرر الانتهاء من بناء السياج البالغ ارتفاعه 5ر1 متر على طول الحدود بين البلدين بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.

وتم الإبلاغ عن اصابات بحمى الخنازير الأفريقية في بعض بلدان أوروبا الشرقية، لكن لم يتم تأكيد أي حالة في ألمانيا.

ولا تعتبر الحمى خطيرة على البشر، ولكنها تكاد تكون قاتلة تقريبا في الخنازير. ولا يتوفر لها لقاح حتى الآن.

وبلغت الصادرات الدنماركية من الخنازير ولحم الخنزير في عام 2016 حوالي 30 مليار كرونة (6ر4 مليار دولار).

ووفقًا للحكومة الدنماركية، إذا انتشر الفيروس بين قطعان الخنازير الدنماركية، فسيتعين إيقاف جميع الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وصدرت البلاد لحم خنزير بقيمة 11 مليار كرونة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وحتى الآن تم الكشف عن حمى الخنازير الأفريقية في دول البلطيق وبولندا وجمهورية التشيك والمجر. كما تم الكشف عن حالات في الخنازير البرية في بلجيكا الخريف الماضي. ووفقا لمعهد فريدريش لوفلر الألماني، فإن هناك خطر كبير من تفشي المرض في ألمانيا.

وانتقد بعض المشرعين الألمان السياج الحدودي، بدعوى أن الفيروس ينتشر أساسا بواسطة أشخاص أثناء نقل الحيوانات والمواد الغذائية المصابة.