شبه مذهل برئيس وزراء كندا يحقق الشهرة لمغن أفغاني

المصدر: رويترز

منذ ظهوره الأول في برنامج للمواهب، أدى التشابه المذهل بين المغني الأفغاني عبد السلام مفتون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لجعله شخصية شهيرة في البلد الذي تمزقه الحرب لكن ليس للدرجة التي يتمناها على الأرجح.

وجذب الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما انتباه الجمهور عندما سافر إلى العاصمة كابول للمشاركة في برنامج (النجم الأفغاني)، وهو مسابقة غنائية تلفزيونية تجذب متنافسين من شتى أنحاء أفغانستان.

وقال مفتون لرويترز في الاستوديو "يناديني الناس بجاستن ترودو أفغانستان... منذ أتيت إلى كابول أصبحت لي شعبية كبيرة ويلتقط الناس الصور معي".

وقال قيس ألفت، وهو أحد حكام البرنامج، إن الشبه بين المغني ورئيس الوزراء الكندي الذي يبلغ من العمر 47 عاما قد يقلب موازين المسابقة لصالحه.

وأضاف "هناك فرصة كبيرة أن يفوز في البرنامج لأنه... المنافس الوحيد الذي يحظى بهذا الظهور الكبير".

لكن لدى مفتون، الذي بدأ مسيرته في الغناء قبل سبع سنوات بإحياء حفلات الزفاف، طموحات أكبر.