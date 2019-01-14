المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تمكن صبي أثناء توجهه لزيارة مزرعة جده بتصوير اللحظة المذهلة التي بدأت فيها السماء «تمطر» عناكب في البرازيل، ما جعله يشعر «بالذهول والخوف».

ووفقاً لصحيفة «ميرور»، فقد أمكن رؤية المئات من العناكب الغازية ثمانية الأرجل وهي تحوم في الفضاء في لقطة فيديو مدهشة تم التقاطها في منطقة ريفية بجنوب ولاية ميناس جيرايس البرازيلية.

وعلى الرغم من أن العناكب تبدو وكأنها تسقط من السماء، إلا أنها في الواقع كانت معلقة بوساطة شبكة ضخمة قامت بنسجها لاصطياد فرائسها، وفقاً للخبراء.

وسبب هذه الظاهرة الغريبة هو الطقس الحار والرطب.

وعادة ما تستخدم العناكب هذا التكتيك لزيادة مساحة اصطياد الفرائس من الحشرات.