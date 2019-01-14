بالصور.. سيارة عبد الناصر تعود إلى الحياة

المصدر: البيان الالكتروني

رفعت وزارة الموارد المائية والري المصرية الستار عن السيارة التي استقلها الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر، خلال زياراته إلى أسوان لمتابعة إنشاءات السد العالي بعد صيانتها.

وأوضحت وزارة الري أن السيارة هي "موديل شيفروليه 1958" من نوع "بيل أير"، وتتبع لهيئة السد العالي، وأصلحت تمهيدا لعرضها في متحف خاص بمقتنيات النيل في أسوان الذي افتتح يوم 9 يناير الجاري.

وعرضت الوزارة السيارة، التي وصفتها بالقطعة التاريخية المهمة، الأربعاء في مقرها قبل نقلها إلى أسوان، وفق "روسيا اليوم".

ووواجهت عملية ترميم السيارة صعوبات كثيرة، حيث إن حتى الشركة المصنعة لم يكن متوفرا لديها أي من القطع الضرورية للصيانة، ولا حتى بأسواق الخردة الشهيرة، ولهذا السبب تم تصميم بعض القطع من خلال برامج كمبيوتر وتنفيذها على ماكيت ثم تصنيعها في أحد المصانع.

وتمكن فريق العمل، حسب "اليوم السابع" من اكتشاف مفاجأة وهى أن السيارة تم طلاؤها بلون أسود، وهو ليس اللون الأصلي لها، حيث إن مواصفات السيارة الأصلية أنها موديل 1958، ماركة شيفروليه، موديل بِل إير، بمحرك 8 سلندر، بسعة 3 آلاف سي سي، وقدرة 167 حصان، ليتم استخدم التكنولوجيا مرة أخرى للخروج بملامح اللون إلى درجته الكلاسيكية القديمة، بين درجتي الأخضر، البترولي والكرمبي.

وفى نهاية العام 2018، انتهى الفريق الفني من إعادة السيارة إلى حالتها الأصلية، لتذهب إلى السد العالي.