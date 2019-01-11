الموسيقى تحميك من هذا المرض

المصدر: البيان الالكتروني

وجد علماء بريطانيون أن 96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالموسيقى، يشعرون بالسعادة والهدوء أكثر من أصحاب المهن الأخرى.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الباحثين في جامعة ليستر البريطانية بينوا أن عزف الموسيقى والغناء في مكان العمل، يبعد الأشخاص عن الشعور بالعزلة ويعالج التوتر في فريق العمل ويقلل فرص الإصابة بالاكتئاب.

ولاحظ الباحثون أن التشجيع المنتظم للموظفين المشاركين بارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل، يحسن بشكل كبير من كفاءة العمل ويحد من تسرب الموظفين، وفق "روسيا اليوم".

كما يشير العلماء إلى أن زيادة المشاركة الاجتماعية تساعد في تحسين نفسية العاملين في المكاتب وتبعدهم عن زيارة الطبيب النفسي، وتقلل من خطر الإصابة بأشكال حادة من الاكتئاب.