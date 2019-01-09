إغلاق حديقة شجرة جوشوا الوطنية بكاليفورنيا بسبب أزمة الميزانية

المصدر: رويترز

قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن حديقة شجرة جوشوا الوطنية في ولاية كاليفورنيا ستغلق لفترة مؤقتة على الأقل كي يتسنى للعاملين معالجة مشكلات الصرف الصحي والصيانة التي تراكمت أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقالت إدارة المتنزهات الوطنية في بيان مكتوب إن الحديقة الشهيرة التي تبعد نحو 160 كيلومترا إلى الشرق من لوس انجليس في صحراء كاليفورنيا ستغلق أبوابها أمام الزائرين اعتبارا من صباح غد الخميس. وتأمل الحديقة أن تستأنف نشاطها في الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسؤولو إدارة المتنزهات الوطنية في البيان "يعكف مسؤولو الحديقة على تحديد العمالة والموارد الإضافية اللازمة لمعالجة مشكلات الصيانة والصرف الصحي وسيستخدمون أموالا من رسوم الحديقة أثناء توقف الاعتمادات لمعالجة تلك المشكلات وفقا لخطة الطوارئ الخاصة بإدارة المتنزهات الوطنية التي جرى تحديثها في الآونة الأخيرة".

وكان أمر شامل بالإغلاق قد صدر لإدارة المتنزهات الوطنية أثناء الخلاف بشأن الميزانية بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في مجلس النواب والذي دخل يومه الثامن عشر والذي أثر على قطاع عريض من وكالات الحكومة الأمريكية.

وظلت حديقة شجرة جوشوا مفتوحة ليستغل كثير من الزوار فرصة غياب العاملين للدخول دون دفع رسم قدره 30 دولارا. وتولى متطوعون مهمة إزالة القمامة.