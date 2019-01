حذاء رئيس الوزراء الأسترالي يثير سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صورة معدلة بتقنية الـ "فوتوشوب" لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت انتشارا كبيرا.

وتم نشر الصورة المعدلة على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء وهو برفقة زوجته وابنتيه، لكن اللافت فيها أنها كان يرتدي زوجي حذاء كلاهما يسار.

ونتج ذلك عن خطأ في المعالجة بالفوتوشوب، حيث كان المقصود هو استبدال الحذاء المتسخ إلى حد ما الذي كان يرتديه رئيس الوزراء بآخر نظيف لكي يظهر في الصورة العائلية الرسمية.

وبعد السخرية التي أثارها ذلك، أعاد موقع رئيس الوزراء نشر الصورة القديمة وحذف الصورة المعدلة.

وقال موريسون إنه لم يكن على علم بأنه تم تعديل الصورة.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq