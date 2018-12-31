تعرف على أول دولة في العالم ستستقبل العام الجديد

المصدر: د ب أ

ستكون جزيرة ساموا، الدولة الجزرية في المحيط الهادي، أول دولة في العالم تستقبل عام 2019 بعد أن غيرت منطقتها الزمنية.

وستنطلق الألعاب النارية التي ستستقبل العام الجديد في سماء العاصمة أبيا، ليستمتع بها السكان المحليين والسياح الذين حددوا توقيت زيارتهم ليستقبلوا العام الجديد قبل أي شخص آخر على كوكب الأرض.

وفي عام 2011، اتخذت ساموا قفزة نحو المستقبل عن طريق تغيير منطقتها الزمنية من شرق إلى غرب خط التوقيت الدولي.

وحول هذا التحرك وقت ساموا إلى الأمام 24 ساعة - مما أدى إلى محو يوم 30 ديسمبر 2011 من تقويم ساموا والقفز مباشرة إلى يوم 31 ديسمبر.

ويمكن للمحتفلين في ساموا حضور احتفالين بالعام الجديد. فبعد الاحتفال بالعام الجديد في منتصف الليل في ساموا، يمكن في الصباح السفر بواسطة طائرة لمسافة 164 كيلومترا فوق خط التوقيت الدولي، والاحتفال مرة أخرى في ساموا الأميركية - آخر مكان على الكوكب يستقبل عام 2019.

وسيحتفل المواطنون المحليون في ساموا وزوار جزر كيريباتي بالعام الجديد قبل 14 ساعة من لندن.