جائزة قيمتها 348 مليون دولار .. ولا فائز

المصدر: رويترز

قال القائمون على يانصيب ميجا مليونز اليوم الأربعاء إن الجائزة وقيمتها 321 مليون دولار، وهي الأكبر على الإطلاق خلال عيد الميلاد، لم يفز بها أحد فيما نما حجم الجائزة الكبرى التي سيتم السحب عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالوا إن أحدا لم يشتر بطاقة عليها أرقام 2 و8 و42 و43 و50 بالإضافة إلى كرة ميجا رقم 6 وهي الأرقام التي تم سحبها ليلة عيد الميلاد. وزادت قيمة الجائزة الكبرى إلى 348 مليون دولار وسيتم السحب عليها يوم الجمعة.

وهذه خامس مرة يقام فيها السحب على جائزة ميجا مليونز يوم عيد الميلاد ولم يفز أحد في أي من المرات الخمس.

وتباع بطاقات الجائزة في محلات البقالة وأكشاك بيع الصحف في 44 ولاية أميركية وواشنطن دي سي وجزر العذراء.