بالصور.. طريق بالشوكولاتة!

المصدر: البيان الالكتروني

واجه مؤخرا رجال الدفاع المدني في مدينة "ورل" غربي ألمانيا حالة طارئة غريبة وغير معتادة، حيث فاض خزان يحوي الشوكولاتة السائحة في الشارع.

وساحت الشوكولاتة، التي بلغ وزنها طن تقريباً، وفق "رويترز" إلى الفناء ثم تسربت إلى الشارع، ما اضطر رجال الدفاع المدني لإغلاق الشارع، حيث قال متحدث باسم إدارة الدفاع المدني في ويرل في بيان له “حوالي طن من الشوكولاتة تسرب إلى الفناء ومن هناك إلى الشارع”.

وجرف رجال الدفاع المدني الشوكولاتة التي غطت حواي حوالي 10 أمتار مربعة، قبل أن تأتي شركة التنظيف المتخصصة لتنظيف الشارع.