شاهد.. انطلاق أول رحلة مأهولة لصاروخ سويوز إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: رويترز

انطلق صاروخ روسي الصنع من طراز سويوز من قاعدة بايكونور في قازاخستان اليوم الاثنين وعلى متنه طاقم من ثلاثة أفراد ليبدأ أول رحلة مأهولة لمحطة الفضاء الدولية منذ فشل مهمة بعد انطلاق الصاروخ في أكتوبر بسبب عطل.

وانطلق الصاروخ سويوز إم.إس-11 الساعة 11:31 بتوقيت غرينتش وعلى متنه رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو ورائدة الفضاء آن مكلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء ديفيد سان-جاك من وكالة الفضاء الكندية.

وقال تلفزيون (ناسا) في تعليقه التفصيلي على عملية الإطلاق عبر الإنترنت "لدينا تأكيد بانفصال المركبة: وصلت كبسولة سويوز والطاقم إلى المدار بسلام".

وقد وصلت المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 17:26 1736 بتوقيت غرينتش.

ولدى وصولهم إلى المحطة انضم الطاقم إلى ألكسندر جيرست من وكالة الفضاء الأوروبية وسيرينا أونون تشانسلور من (ناسا) والروسي سيرجي بروكوبيف، الذين وصلوا إلى المحطة في يونيو الماضي، ومن المقرر بدء رحلة عودتهم إلى الأرض في 20 ديسمبر الجاري.