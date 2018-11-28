بيع جزء من درج برج إيفل بـ 191 ألف دولار في مزاد بباريس

المصدر: د ب ا

بيع جزء من الدرج الأصلي لبرج إيفل مقابل 169 ألف يورو (191 ألف دولار) في مزاد بباريس في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن دار المزادات أرتكوريال.

وجاء سعر البيع أعلى بكثير من تقديرات دار المزاد التي ترواحت بين40 و60 ألف يورو.

ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 3ر4 متر ، ويتضمن 25 من درج السلم الحلزوني الذي كان في الأصل يصل بين الطابقين الثاني والثالث من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر.

وتمت إزالة الدرج عام 1983 لإفساح المجال أمام تركيب مصعد وتم تقسيمه إلى 24 جزءا ، وتم بيع معظمها في مزادات، والتبرع بأجزاء أخرى للمتاحف الفرنسية وتم الاحتفاظ بجزء واحد في البرج.

وتم بناء برج إيفل من قبل جوستاف إيفل في المعرض العالمي لعام 1889، وهو أشهر معلم سياحي في العاصمة الفرنسية.