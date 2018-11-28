وفاة ستيفن هيلنبورج مبتكر شخصية "سبونج بوب"

المصدر: د ب أ

أعلنت شبكة "نيكلوديون" التليفزيونية الأمريكية الثلاثاء أن ستيفن هيلنبورج ، مبتكر شخصية "سبونج بوب سكوير بانتس" الكرتونية توفي عن عمر ناهز 57 عامًا.

وكان هيلنبورج أعلن العام الماضي إصابته بمرض في الجهاز العصبي.

وذكرت "نيكلوديون" ، التي تبث حلقات سبونج بوب في الولايات المتحدة :"من المحزن أن نشاطركم نبأ وفاة ستيفن هيلنبورج ، مبتكر سبونج بوب سكوير بانتس. إننا اليوم نقف دقيقة صمت تكريما لحياته وأعماله".

وحظي "سبونج بوب" الذي يجسد شخصية كرتونية مفعمة بالحيوية والإثارة قبولا واسعا لدى قطاع عريض من الأطفال حول العالم.