الموافقة على أكبر صفقة اندماج إعلامي في أستراليا

المصدر: د ب أ

وافق المساهمون في أقدم مجموعة صحفية في أستراليا "فير فاكس ميديا" اليوم الاثنين على صفقة الاندماج مع أقدم شبكة تلفزيونية خاصة في البلاد.

وقد صوت المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمجموعة "فير فاكس ميديا" على الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار أسترالي (9ر2 مليار دولار أمريكي) وتنهي من الوجود اسم "فير فاكس" الموجود منذ 177 عاما بأغلبية 6ر88%.

يضم الكيان الجديد مجموعتي "فير فاكس ميديا" و"ناين إنترتينمنت" وسيحمل اسم "ناين" ويمتلك مساهمو الشبكة التلفزيونية 1ر51% من أسهمه، وسيرأسه وزير الخزانة الأسترالي السابق "بيتر كاستلو".

وسيعمل الكيان الجديد في مجال شبكات القنوات التلفزيونية وخدمة البث المباشر عبر الإنترنت ونشر الصحف بما في ذلك أقدم صحيفة رئيسية في أستراليا وهي "سيدني مورنينج هيرالد" ومحطات إذاعية ومجموعة من الأنشطة التجارية الرقمية وموقع إنترنت للخدمات العقارية.

وبهذا الاندماج سيتبقى في أستراليا أربع مجموعات إعلامية رئيسية فقط منها مجموعة "نيوز كورب" المملوكة لإمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل "روبرت ميردوخ".

كانت كلا الشركتان "فير فاكس ميديا" و"ناين إنترتينمنت" تواجهان ضغوطا بسبب تزايد المنافسة وتراجع الإيرادات. من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى خفض النفقات بمقدار 50 مليون دولار سنويا على الأقل إلى جانب الاستغناء عن عدد من الموظفين.كانت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا قد وافقت على الصفقة رغم اعتراض نقابة العاملين في الإعلام

في أستراليا. ومن المقرر صدور حكم قضائي نهائي بشأن الصفقة يوم 27 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، ولكن "نيك فالون" رئيس مجلس إدارة "فير فاكس ميديا" يتوقع اتمام الصفقة في 7 كانون أول/ديسمبر المقبل.