مصري يستخدم سم النحل في أغراض علاجية

المصدر: د ب أ

على سطح منزله على مشارف القاهرة، يربي عمر أبو الحسن الآلاف من نحل العسل من أجل سمه لا عسله.

وبعد أن أدرك أبو الحسن (30 عاماً) فوائد النحل من القرآن الكريم، قرر قبل خمس سنوات تربية النحل واستخدام سمه في الطب البديل. ويعتقد أن لسع النحل يمكن أن يخفف الألم ويعالج أمراضا مثل الروماتيزم.

وقال أبو الحسن الذي لم يدرس الطب على الإطلاق إن فوائد لسع النحل لا تقتصر على العلاج إذ أنه يساعد أيضا في تحسين الحالة المزاجية.

ويعالج أبو الحسن حوالي خمسة أشخاص في الشهر. وفي جلسة العلاج، يلسع أبو الحسن المريض بست من حشرات النحل في مناطق مختلفة من الجسم.

قال محمد عبد الفتاح (29 عاما) الذي يتردد بانتظام على أبي الحسن إن مزاجه يتحسن بفضل العلاج ويشعر بأن صحته أفضل.

وأضاف "أتعالج بسم النحل بصفة مستمرة لرفع المناعة ولقوة الجسم يعني ونشاطه".

وقال محمود عبد اللطيف، وهو مربي نحل وعضو اتحاد النحالين العرب إنه لا يوجد دليل علمي على فوائد العلاج بلسع النحل.

وأضاف "هذا الموضوع محتاج دراسات أعمق ومحتاج أجهزة علمية وأبحاث علمية" كي يتسنى معرفة ما يحتويه سم النحل وفوائده.