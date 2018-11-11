تعرف إلى مدينة الجزر الملوّن

تقع مدينة آراو الصغيرة بالقرب من زيورخ ويزيّنها الجزر في كل عام في أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر. وتم إطلاق "سوق الجزر الملوّن لأوّل مرّة في سنة 1982.

الجزر، باللغة السويسرية الألمانية رويبلي "Rüebli"، في كلّ مكان وعلى مدّ البصر. يتم تقديمه في جميع الألوان والأشكال.

ويصنع من هذا الخضار معكرونة الشمندر، ومخبوز الجزر، وحساء اللحم البقري المسلوق ونقانق الجزر. كما يتمّ التفنّن في تشكيل الوجوه والزهور من الجزر ذي اللّون الأصفر والبرتقالي وغيره.

يصل الزوار في الصباح الباكر من كلّ حدب وصوب. وتقدّم شركات السفر المختلفة رحلات خاصّة إلى مدينة الجزر السويسرية.

ما يصل إلى 40.000 زائر معجب بأكشاك السوق الـ 140 ذات التصميم الجميل. الأجواء جميلة ومبهجة على الرغم من أن الحشد كبير لدرجة أنك تتعثر بالأشخاص من حولك.

نكتة هنا وضحكة هناك، وبكلّ صبر يتحرّك الزّوار إلى الأمام تحت ضغط الحشود.



منذ فترة طويلة يطلق على آرغاو اسم "كانتون الجزر" ويرجع هذا الاسم إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفق موقع (.swissinfo.ch).

الاسم مثير للدهشة ومفاجئ إلى حد ما، لأن إقليم آرغاو بعيدًا عن الكانتون السّويسريّ الذي ينمو معظم الجزر فيه، وهو كانتون سانت غالنرابط خارجي.

ربما خلط الحكاية الشّعبية التي وصلت إلينا بين كلمة "ريوبلي" وتعني جزر وكلمة "ريبين" وهو نوع من النبات كان يزرع قديماً في آرغاو.

ويدين كانتون آرغاو شهرته لهذا الخلط اللّغويّ.