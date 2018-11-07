الذكاء الاصطناعي يكتشف الزهايمر مبكرا

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشير الأبحاث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكتشف علامات مبكرة لمرض الزهايمر قبل فترة طويلة من إصابة المريض به.

ووفقا ل "ديلي تلغراف" فقد قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بإجراء دراسة تجريبية صغيرة تم فيها تدريب برنامج كمبيوتر للتعلم الذاتي بهدف التعرف على بعض السمات في عمليات المسح الإشعاعي للدماغ التي تكون دقيقة للغاية بالنسبة للبشر.

ولوحظ أن هذا النظام كان قادرا على اكتشاف بدايات مرض الزهايمر لدى 40 مريضا قبل أكثر من ست سنوات من إصابتهم به وتشخيصهم رسميا.

وقام الباحثون بتدريب "خوارزمية التعلم العميق" باستخدام أكثر من 2100 مسح بالانبعاث البوزيتروني لدى 1002 مريض.

وتقيس الأشعة المقطعية النشاط الأيضي في الدماغ من خلال تتبع امتصاص مركب جلوكوز مشع يحقن في الدم.

وتربط الأبحاث تطور مرض الزهايمر بالتغييرات في التمثيل الغذائي في أجزاء معينة من الدماغ.