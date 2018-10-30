"عاش بوخالد" مهداة من محمد بن راشد

المصدر: البيان الالكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على حسابه في "انستغرام" أبياتاً شعرية مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء في نص الأبيات الشعرية:

لـكْ عـيونْ الـشعبْ تـنظرْ بـإحترامْ

ولـكْ قـلوبْ الـناسْ تـنبضْ بالمودِّهْ

يــاغـمـامٍ مــنِّــهْ إيــجـودْ الـغـمـامْ

ويا إمامٍ ما إستوىَ في الناسْ قدِّهْ

بـكْ أمـانْ الـدَّارْ فـي حـربْ وسلامْ

والـوطنْ بـكْ نـالْ مـطلوبَهْ ومـجدهْ

يـامـحمِّدْ لــكْ مِــنْ الـقـلبْ إلـتزامْ

مِـنْ أخـوكْ ومـنْ صديقكْ لي تودِّهْ

نـشتركْ فـي أسمْ واحدْ بإنسجامْ

وفِــي هَـدَفْ واحـدْ ولـلعادي نـردِّهْ

ونـجتمعْ فـي زايـدْ الـشيخْ الهمامْ

هـوهْ أبـوكْ وهـوهْ خـالي لي أعدِّهْ

ومـاتـفـرِّقـنا الــدسـايـسْ الــكـلامْ

وخـابرينْ الـوقتْ فـي مـزحهْ وجدِّهْ

صَـفْ واحـدْ خـلفْ مِنْ عندهْ الزِّمامْ

نـتـبَـعْهْ والــعـزمْ مــنِّـه نـسـتـمدِّهْ

بـــهْ نــفـوزْ بــكـلْ حــزِّهْ وكــلْ زامْ

عــاشْ بـوخـالدْ ودامْ الأمــرْ عـندهْ