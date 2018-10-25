خالد عبد الرحمن يشعل تويتر بطلب الدعاء له في مرضه

المصدر: البيان الإلكتروني

أشعل الفنان السعودي الشهير خالد عبد الرحمن ، موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بتغريدة يطلب فيها من جمهوره الدعاء له في مرضه .

وقال خالد عبد الرحمن في تغريدته التي حظيت بتفاعل كبير إنه يمر بوعكة صحية منذ 15 يوما .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بكل خير

الله يبعد عنكم الامراض

انا امر بوعكه صحيه صار لي اكثر من 15 يوم دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) October 23, 2018

دعوة الفنان خالد عبد الرحمن هذه لقت استجابة سريعة من الجمهور بمن فيهم شعراء وفنانين من مختلف الدولة ، وأسماء بارزة في منصات"التواصل الاجتماعي" وفي الساحة الفنية.

واوضح الفنان خالد عبد الرحمن في مقطع صوتي أنه مصاب بمرض " الحزام الناري "

الشاعر السعودي فهد المساعد كتب في حسابه على تويتر يقول : " عسى الله يشفيك ويعافيك أيها الشهم الأصيل خالد معادلة صعبة لاتتكرر ولا تتغير.. ثابت على تواضعه وانسانيته لا تغره نجومية وثابتٍ في قلوب محبيه لا يضيره ابتعاد".

من جهتها الفنانة أصالة تمنت الشفاء لخالد قائلة " الله يعافيه ويشفيه أطيب قلب بالدنيا .. خالد عبد الرحمن " ، فيما غرد الصحافي صلاح مخارش قائلا : " الله يشفي أخونا أبو نايف - خالد عبدالرحمن - ويقومه بالسلامة ويحفظه لأهله ومحبيه الكثر في كل مكان وما يشوف شر ، ألف سلامة ولاباس عليه " ..