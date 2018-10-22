نادي الإمارات العلمي يستضيف الملتقى الآسيوي

المصدر: البيان الاكتروني

وقع نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم والمكتب الإقليمي الآسيوي للمنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا "الملست"، في العاصمة الكورية سيول اتفاقاً بشأن استضافة الإمارات "نادي الإمارات العلمي" للدورة الجديدة للملتقى العلمي الآسيوي 2020.

وقع على الاتفاقية كل من مريم بنت علي بن ثاني نائب رئيس النادي العلمي والمهندس عدنان المير المدير العام "للملست" مدير المكتب الإقليمي الآسيوي، وذلك أثناء استضافة الحكومة الكورية للدورة الحالية 2018، والتي يشارك فيها النادي العلمي بمشاريع وابتكارات علمية متنوعة.

وتأتي استضافة الملتقى ضمن فعاليات أكسبو 2020، ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 460 مشاركاً يمثلون أندية العلوم بالدول الآسيوية وأعضاء المكتب الإقليمي ووفود من بعض أندية العلوم من المكاتب الإقليمية الأخرى.