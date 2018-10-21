جد أسترالي يقتل ثعبانا طوله أربعة أمتار لإنقاذ حفيده

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام استرالية محلية اليوم الاحد بأن طفلا صغيرا يتعافى بعد أن اضطر جده لطعن ثعبان طوله أربعة أمتار كان يسحق الطفل بمنطقة استوائية شمالي البلاد.

وعض الثعبان الرضيع البالغ من العمر 22 شهراً وبدأ في الالتفاف حول جسده عندما هرعت والدته لإنقاذه.

وقالت أماندا روتلاند لهيئة الإذاعة الاسترالية (إيه.بي.سي) إنها شعرت بالذعر عندما رأت الثعبان الضخم بدأ في الالتفاف حول جسد ابنها الصغير نايش وهو يلعب في منزل العائلة في جولاتن، 57 كيلومترًا شمال مدينة كيرنز.

وتابعت: "شيء بهذا الحجم وهو (الطفل) صغير جداً ... إن الامر كان مخيفاً للغاية، لا أستطيع أن اجد كلمات تصف ما حدث".

وأضافت "أول شيء حاولت فعله هو وضع يدي حول فم الثعبان في محاولة [لإيقافه] ولكنه لم يكن يتزحزح. كان رأسه كبيرًا مثل حجم يدي".

وصرخت على والدها رونالد طلبا للمساعدة وحاول كلاهما إبعاد الثعبان عن الطفل الصغير. لكن لم ينجحا في ذلك، وسارع الجد إلى المطبخ وأحضر سكينا.

وقال رونالد لـ(إيه.بي.سي) إن "الثعبان التف حول ذراع الطفل وعضه، لذلك وضعت يدي محاولا العثور على رأسه وبدأت في الضغط عليه بقوة لمدة 15 ثانية، ولكن لم يحدث أي فرق.. وبدأ الثعبان يلتف حول ذراعي".

وتابع "كان علي أن أفعل شيئاً لذلك بدأت في طعنه بالسكين" .

واضطر رونالد إلى قطع رأس الثعبان، عندما بدأ في الالتفاف حوله أيضاً. وعالج المسعفون الطبيون نايش الذي كان قد أصيب بثلاث عضات في ذراعه.

ويعتبر هذا النوع من الثعابين، الذي يمكن أن يصل طوله إلى 7 أمتار، غير مؤذ عادة للبشر كما إنه ليس ساما.