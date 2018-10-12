سيدة تدفع 1.37 مليون دولار لشراء لوحة تالفة

المصدر: د ب أ

قال موظفون بصالة مزادات "سوثبي" أمس الخميس إن المشتري المجهول للوحة الفنان "بانكسي"، التي تعرض جزء منها للتمزيق خلال أحد المزادات، قد وافق على دفع 1.04 مليون جنيه إسترليني (1.37 مليون دولار) رغم الضرر الذي لحق بالعمل الفني.

ونقلت صالة المزادات عن صاحب سعر الشراء قوله: "عندما انتهى المزاد الأسبوع الماضي، وتمزق جزء من العمل الفني، شعرت بصدمة في البداية، ولكني بدأت تدريجيا أدرك أنه سينتهي المطاف بقطعة خاصة لي من تاريخ الفن".

وقالت صالة "سوثبي" إن مشتري العمل الفني "بالون جيرل"، التي يعود تاريخه إلى عام 2006 : "سيدة أوروبية تهوى الاقتناء وزبونة قديمة للشركة، وأنها قررت الاستمرار في عملية الشراء بالسعر الأصلي".

وقال بانكسي، وهو فنان مشهور، ومجهول في نفس الوقت، إنه قام سرا بوضع شرخ على إطار الصورة المذهب، ما أدى إلى إدراجها في العرض مع إغلاق المزاد في 5 أكتوبر.

ونشر لقطات مصورة على موقعه الالكتروني للجزء الممزق، ما أثار تكهنات بأنه كان موجودا شخصيا أثناء المزاد.