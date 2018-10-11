بالفيديو.. أبراج بشرية

المصدر: البيان الالكتروني

اجتمع اثنان وأربعون فريقا الأحد الماضي في مدينة تارغونا بإقليم كتالونيا، شمال شرق اسبانيا، للتنافس في بناء برج من الأشخاص، بحضور حوالي 6000 متفرج.

وقد عقدت هذه المنافسة نصف السنوية للمرة الأولى منذ استفتاء استقلال الإقليم في العام 2017، والذي فشل وحظرته المحاكم الاسبانية باعتباره غير دستوري.

ويعتبر بناء البرج البشري تقليد قديم للثقافة الكتالونية، يحاول فيه أعضاء الفريق بناء جسر بشري بتسلق بعضهم البعض، لتكوين هيكل يشبه البرج.

وتأتي هذه المنافسة حسب "يورونيوز" بعد حوالي الأسبوع من نشوب توتر في المنطقة، حيث سد متظاهرون الطرق وخطوط السكك الحديدية، كما حاولوا اقتحام البرلمان الإقليمي في برشلونة في الذكرى الأولى من الاستفتاء.