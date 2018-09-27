هذه هي الأطعمة المفضلة لدى زعماء العالم

المصدر: البيان الالكتروني

الفضول لا حدود له عند البشر، وموضوعته متشعبة. المصور الفوتوغرافي الإيطالي دان بانينو دفع به فضوله لإطلاق مشروع "باور أند فود،" أي "القوة والطعام"، يسلط فيه الضوء على العلاقة التي تربط قادة العالم بطعامهم المفضل.

وقد بدأ بانينو، مشروعه خلال الحملة الانتخابية الأميركية الأخيرة، بعدما صادف مقابلة مع هيلاري كلينتون، كشفت خلالها عن حبها الشديد لصلصة "التاباسكو" الحارة، ما جعلها تحمل زجاجة صغيرة منها أينما ذهبت، وفق "سي. أن. أن".

وفيما يلي نرصد الأطعمة المفضلة لقادة بعض قادة العالم:

فلاديمير بوتين

على الرغم من السرية التي تحيط بحياته الشخصية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب بوظة الفستق الحلبي. وقد قدّم بوتين مؤخراً صندوقاً كاملاً من بوظة الفستق الحلبي لنظيره الصينى شي جين بينغ حين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في سبتمبر.

كيم جونغ أون

في العام 2014، أكدت كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون، "عانى من شعوره بالانزعاج" بعد إدمانه على الجبن السويسري. وقد وقع الزعيم الكوري الشمالي في غرام الجبنة السويسرية بينما كان طالباً، لدرجة أنه يستوردها بكميات هائلة، رغم العقوبات الغربية على كوريا الشمالية.

أنجيلا ميركل

تعشق أنجيلا ميركل الطهي. في العام 2001 انتخبت "ملكة للملفوف" في مدينة أولدنبورغ، بالقرب من هامبورغ، كما صرّحت أن طبقها المفضل هو نقانق الميتورست الألمانية مع الملفوف الأخضر.

دونالد ترامب

يشتهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحبه لوجبات ماكدونالدز، حتى إنه تناول خلال حملته الانتخابية وجبات طعام من ماكدونالدز أكثر من أي مطعم آخر.

هيلاري كلينتون

تحمل هيلاري كلينتون صلصة التاباسكو ورقائق الفلفل الأحمر في حقيبتها أينما ذهبت. كما تفيد تقارير أنها كانت تخزن أكثر من 100 زجاجة من الصلصة الحارة في جميع الأوقات في البيت الأبيض عندما كانت السيدة الأولى.

ماري أنطوانيت

في العام 1770، سافرت ماري أنطوانيت البالغة من العمر 15 عاما آنذاك، إلى قصر فرساي لتتزوج ملك فرنسا لويس السادس عشر. ولكن، سرعان ما شعرت الأميرة النمساوية بالحنين إلى بلادها وطلبت من خبازي القصر صنع معجناتها النمساوية المفضلة، "كيبفيل" والتي أصبحت لاحقاً معروفة باسم الكرواسان أي "هلال" باللغة الفرنسية.

البابا فرانسيس

خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً صرح البابا فرانسيس، أنه لا يكره منصبه أبداً، وإنما ما يفتقده كثيراً الشعور بالحرية، قائلاً: "الشيء الوحيد الذي أود القيام به هو الخروج ليوم واحد من دون أن يعرفني أي شخص لأتناول البيتزا".

الملكة إليزابيث

تعشق الملكة إليزابيث الشوكولاتة، وخاصة كعكة البسكويت بالشوكولاتة، وموس الشوكولاتة، وكعكة الإسفنج بشوكولاتة الغاناش، إلى جانب تناول كأساً من الشاي مع هذه الاطعمة المحببة إلى قلبها.