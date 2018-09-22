لوحات تروي الحضارة السعودية على "إثراء"

المصدر: الظهران- البيان الالكتروني

يتوشّح مبنى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة في الموافق 23 سبتمبر، بسلسلة من لوحات تروي قصة الحضارة التي مرّت به المملكة العربية السعودية، ابتداءً من عهد المؤسّس الملك عبد العزيز "رحمه الله" مروراً بمراحل التطوّر والنماء التي تشهدها بلادنا الغالية؛ لصناعة جيلٍ واعد يبني مستقبل الوطن.

وتأتي هذه اللفتة من أحد أبرز التحف المعمارية في سماء الظهران بالمنطقة الشرقية، أحد مبادرات أرامكو السعودية، تعزيزاً لوحدتنا وتحقيقاً لرؤيتنا الطموحة 2030 عبر هذه المناسبة التاريخية الوطنية.

يذكر ان مركز "إثراء"، الذي دُشّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في ديسمبر عام 2016م،واستضاف فعاليات الدورة الـ29 للقمة العربية، صرحًا للتواصل الثقافي والحضاري مع العالم تماشيًا مع رؤية المملكة في التحوّل لمجتمع المعرفة، ويسعى المركز إلى تحسين الحياة الثقافية في المجتمع، والجمع بين المعرفة والإبداع، ليصبح وجهةً ثقافيةً متعددة الأبعاد