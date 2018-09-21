مشتقات حيوانية وبقايا حشرات في مواد غذائية فرنسية

المصدر: رويترز

قالت مجموعة فودووتش الفرنسية لحماية المستهلكين إنها عثرت على مكونات حيوانية لا يتم الافصاح عنها في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المباعة في فرنسا من بينها بقايا حشرات في مشروبات غازية وجيلاتين بقري في علب اللبن (الزبادي).

وتجيء الدراسة في وقت يطالب فيه المستهلكون بمزيد من الشفافية بشأن مكونات طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيين ومن لا يستخدمون أي منتجات حيوانية في فرنسا.

وقالت فودووتش في بيان نشر أمس الخميس "جميع أنواع المخلوقات تختبئ في طعامنا وشرابنا دون أن نعلم". وأدان البيان ما أسماه "الغش في ملصقات" المواد الغذائية.

وأضاف البيان "تعرف شركات الصناعات الغذائية جيدا عندما تستخدم مكونات أو إضافات أو مواد مشتقة من الحيوانات. ومن حقنا أيضا أن نعرف لتكون لنا حرية الاختيار بين ما نريد أن نتناوله وما لا نريد".

ووجدت الدراسة ألوانا صناعية مشتقة من الدودة القرمزية في مشروبات غازية برتقالية وإفرازات من ديدان قرمزية آسيوية في بوظة (آيس كريم) فراولة.

وذكرت فودووتش أنها عثرت على مشتقات حيوانية أخرى في حلوى وأجبان وحلويات مصنوعة من الشوكولاتة وحلوى التيراميسو الإيطالية.

كما نشرت المنظمة التماسا على الإنترنت تدعو فيه شركة يوبليه الفرنسية المنتجة للزبادي لأن تعلن عن وجود الجيلاتين الحيواني في منتجاتها حين يكون موجودا.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن كافة منتجات الشركة مطابقة للمواصفات.