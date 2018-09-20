(فيديو) النباتات تحذر بعضها من المخاطر!

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف العلماء أنه عندما تأكل حشرة ورقة، فإن الأخيرة تحذر الأوراق الأخرى باستخدام إشارات، لكن كيف يتم ذلك؟

تقول (DW) الألمانية إن أي تحفيز للنباتات يتسبب في في إفراز الحمض الاميني المسمى بـ "الغلوتامات"، ويطلق ذلك موجة من الكالسيوم تنتقل من خلية عصبية إلى الخلية التالية.

واستنادا إلى هذه المسلمة صنع العلماء مستشعرا جزيئيا يضيء مع ارتفاع معدل الكالسيوم، ما يمكن الباحثين الآن مراقبة أفضل لاتصالات النبتة الداخلية أو حتى التحكم فيها مستقبلاً.