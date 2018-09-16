طعام الملوك والنخبة

المصدر: البيان الالكتروني

الطعام أشكال وأنواع وأصناف، وكل منا يستميله صنف معين يشتهيه. قناة (DW) الألمانية غاصت في مجتمع النخبة وخرجت بقائمة للوجبات المفضلة لدى الملوك ونخبة المجتمع، نعرفكم على بعضاً منها تالياً:

لفائف السجق

وجبة خفيفة لا يخلو منها أي حفل في بريطانيا. وهي قطع صغيرة من السجق" النقانق" المضاف إليه بعض التوابل الشهية داخل عجين يعلوه السمسم المحمص.

تنتشر تلك الوجبة الخفيفة في بريطانيا وبرزت أيضاً على قوائم الطعام في قصر باكينغهام. ولشعبيتها الشديدة وطعمها اللذيذ، يقال إن الأمير هاري وخطيبته ميجان ميركل وضعا ميزانية قدرها 25 ألف جنية أسترليني (35 ألف) دولار لشراء لفائف النقانق في حفل زفافهما.

السالمون المدخن صديق الملكة

طبق Gleneagles Paté الفاتح للشهية أو وجبة للإفطار، يعتبر من أشهر المقبلات في بريطانيا. شرائح من السمك وفواكه البحر القادمة من بحر الشمال، هي المفضلة لدى ملكة بريطانيا، خاصة في فصل الصيف الذي تقضي وقتا منه في منتجع العائلة المالكة في اسكتلندا.

وفي هذا الطبق يتعانق سمك السالمون المدخن والماكريل مع الكريمة والزبد والشبت الطازج والليمون ليعطي من يتناوله شعوراً بالانتعاش الصيفي.

لقاء الدجاج مع الفاكهة

اللون الأصفر المبهج بدرجاته المختلفة هو اللون الطاغي على هذا الطبق اللذيذ، اعتماداً على كمية الكاري المستخدمة لإعداده.

أعد هذا الطبق لأول مرة في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية العام 1953، ويتكون من الدجاج البارد وصوص الكريمة والكاري والمايونيز، وهما المكونان الرئيسيان في هذا الطبق. وبلمسة خاصة من الزبيب أو قطع التفاح والرمان يصبح مذاقه مختلفا لذيذاً كنوع من السلطات أو لعمل الساندويتشات الخفيفة.

التوازن الملكي

يعتبر بيف ويلينغتون من أشهر الأطباق المقدمة في بريطانيا، ولا يعرف ما إذا كان تم تسميته باسم دوق ويلينغتون أم لا، ولكنه يعرف بأنه من الأكلات التي تسعد العائلة المالكة.

وفي هذا الطبق الخادع صعب التحضير، يختبئ اللحم المتبل بعناية داخل عجين الباف باستري ذي الرقائق الهشة. ومهارة تحضيره وسر نجاحه يكمنان في الحفاظ على اللحم طرياً وناضجاً في الوقت نفسه من دون إفساد غطائه من العجين. إنه قانون التوازن الملكي!

بطاطس الملك إدوارد..وجبة النباتيين

في هذا الطبق الخفيف تتبل البطاطس بالملح والفلفل وإكليل الجبل "الروزماري" مع بعض قطرات من زيت الزيتون، ويتم تحميرها في الفرن وتقدم ساخنة.

عُرفت هذه الطريقة اللذيذة لصنع البطاطس في الوقت الذي تم فيه تتويج الملك إدوارد السابع في العام 1902، ومع ذلك، فإنه من غير المعروف ما إذا كان الملك نفسه يحب تناول البطاطس بتلك الطريقة أم لا.

كعكة فيكتوريا

يعشق البريطانيون الحلويات بأنواعها، وهو سبب إقبالهم بكثرة على أطباء الأسنان. ولهذا العشق، أبدع الطهاة بمطبخ العائلة الملكية في صنع طبق لذيذ سمى باسم الملكة فيكتوريا (1819-1901).

والطبق يعرف بـ "كعكة فيكتوريا" والذي كانت تستمتع به مع فنجان من الشاي. وباختراع البيكينج باودر أصبح أكثر ارتفاعاً وقواماً هشاً عن ذي قبل. ويتم تحضيره بحشو من الكريمة الغنية والفراولة والشراب المحلى ليعطيه مذاقاً ساحراً.

حلوى النخبة

يبدو أن الفراولة والقشدة صديقان يلتقيان دوماً في الحلويات البريطانية، فهذه الحلوى الملكية، والتي تربى عليها أبناء الجامعات الراقية، مثل إيتون في بيركشاير، هي حلوى النخبة البريطانية، وليست للعائلة المالكة فقط. فيها تلتقي قطع المارينغ مع التوت والنعناع المنعش.

كعكة باتنبرغ ذات الأصول الألمانية

كعكة باتنبرغ.. هكذا سميت تلك الحلوى التي تبدو على شكل كعكة شطرنجية إسفنجية مع حشوة مربى قطع المشمش. وتعود التسمية إلى معلومة ربما يجهلها الكثيرون وهي أن أصول الأسرة الملكية البريطانية ترجع لأسرة ألمانية قديمة، وهي "ساكس كوبرغ غوتا". الألمانية، التي أصبحت وندسور- ماونتباتن المعروفة بـ( باتنبرغ ).

الترايفل الملكي

تحظى حلوى الترايفل بشعبية كبيرة في بريطانيا كطبق حلوى رسمي، وفي الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث في العام 2012، أبدع الطهاة في تحضيره بطريقة جديدة للاحتفال بالملكة.

مرة أخرى، الكريمة الطازجة مع الفراولة والعسل والزبادي والكاستر، إنها جرعة مكثفة من الحلوى التي يمكنك إضافة رقائق الباستري الهشة المغمسة في صوص التوت لإضافة مزيد من المتعة للترايفل.

كعكة الزفاف بطعم الليمون

اختار الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل كعكة الزفاف، بطعم الليمون وعصير ثمار البيلسان المغطاة بكريمة الزبد ومزينة بالزهور اليانعة.

كوكتيل الحفلات

لا تكتمل الحفلات البريطانية الصيفية إلا بوجود كوكتيل "بيمز"، ففي الوقت الذي يستمتع فيه البريطانيون بأنوع متعددة من العصائر في أيام الحر الشديد، إلا أن بيمز هو صاحب أعلى نسبة اعجاب لما له من مذاق منعش. ويعرف بيمز بأنه مشروب الكوكتيل التقليدي في ويمبيلدون. ويتكون من شرائح الخيار والليمون والنعناع وربما بعض قطع الفراولة. ويضاف إلى تلك المكونات كميات متساوية من الزنجبيل وعصير الليمون.