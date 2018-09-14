(فيديو) معجزة أم عيب خلقي؟.. بقرة بثلاثة قرون

المصدر: البيان الالكتروني

استرعت بقرة سوداء ذات قرون ثلاثة انتباه زوار مزرعة حيوانات، لنمو القرن الثالث في منتصف رأسها تماما، لكن العاملين في المزرعة لم يعطوا الموضوع أهمية تذكر، ورعوها كبقية أبقار المزرعة.

ويعد تعدد القرون عيباً خلقيا نادرا، يحدث لدى تزاوج الحيوانات من سلالات مختلفة. ولكن هذه الطفرة الخلقية تحدث نادرا لدى الأبقار وتنتشر بكثرة بين الأغنام.

وقد عرض موقع "UPI‎" الإخباري الفيديو الغريب للبقرة وهي ترعى بين قطيع من الماشية، مميزة بثلاثة قرون كبيرة واضحة، تموضعت بشكل هندسي دقيق على منتصف رأسها.