شاهد.. لاعب كرة قدم "يصيب" البرق بتسديدته!

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت تسديدة قوية لكرة القدم الأسترالية نفذها لاعب نادي أديلاد، إيدي بيتس، دهشة وحيرة كل من شاهدها، بعد ان نشر الفيديو رفيق لاعب الفريق في حسابه على الإنستغرام.

وبحسب "روسا اليوم" وقع الحادث في ملعب كرة القدم في مدينة أديلاد جنوبي أستراليا، بعدما عطل الطقس السيئ تدريبات الفريق.

وعندما هم الفريق بمغادرة الملعب، قرر بيتس أن يسجل في النهاية ست نقاط "في كرة القدم الأسترالية"، لكي لا يخرج من الملعب خالي الوفاض ،وركل بيتس الكرة ركلة قوية لكنه لم يصب الهدف، لأن البرق فجر الكرة وهي طائرة في الجو.