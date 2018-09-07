مستر بين : لست من المعجبين بأعمالي

المصدر: د ب أ

قال الممثل البريطاني روان أتكينسون ،الشهير بشخصية "مستر بين" الكوميدية، إنه ليس من المعجبين بأعماله ، ولا يشاهد أفلامه أبدا بعد الانتهاء من تصويرها.

وقال أتكينسون "63 عاما" في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "بشكل عام ليس من المعجبين بأعماله".

وأضاف :"لذلك فإنه إذا كان ذلك ممكنا فلا أحاول أن أشاهد أفلامي بمجرد الانتهاء من تصويرها " ، وأشار إلى أنه من الممكن أن يستثني من ذلك فيلمه الأخير "جوني إنجليش سترايكس أجين".

ويروي الفيلم الكوميدي الذي بدأ عرضه في دور السينما في أكتوبر قصة عميل استخبارات بريطاني تم استدعائه للعمل ،بعد التقاعد بعد أن كشفت جريمة قرصنة على الانترنت هويات جميع عملاء الاستخبارات في الدولة.

ولم يكن أتكينسون قد أدى دور البطولة في أي من الأفلام منذ أعوام ، ولكنه أثار الاهتمام الإعلامي الشهر الماضي عندما دافع عن وزير الخارجية البريطاني.