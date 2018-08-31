مقدم برامج تلفزيونية رياضية عضو في عصابة إجرامية

المصدر: البيان الالكتروني

قال ممثلو الادعاء العام في بلجيكا إن واحدا من كبار مقدمي البرامج التلفزيونية الرياضية في البلاد يمثل الآن أمام القضاء على خلفية تهم تتعلق بضلوعه في تنفيذ عمليات سطو مسلح في العاصمة بروكسل.

وكانت الشرطة البلجيكية قد اعتقلت، أمس الخميس، ستيفان باولز الذي كان يقدّم برامج في التلفزيون البلجيكي، وكذلك في محطات التلفزة الفرنسية، مضيفة أنه الآن قيد التحقيق.

ونقلت يورونيوز عن المتحدثة باسم المدعي العام الاتحادي، وينك روغين، أن باولز يشتبه في مشاركته بعملية "سطو مسلح بسلاح ناري ليلاً، كعضوٍ في عصابة".

ووقعت عملية السطو في مدينة لاسن الفاخرة جنوب بروكسل في العام 2017، ووصفتها وسائل الإعلام حينها بأنها "اجتياحٌ لمنزل"، وفقاً للمصدر المشار إليه.

وأوضحت روغين أن الشرطة أوقفت باولز في إطار التحقيقات التي بدأت قبل عدة أشهر بخصوص عمليات سطو مسلح وعمليات سرقة وتجارة مخدرات، مشيرة إلى أن هناك خمسة موقوفين آخرين يشتبه في علاقتهم بالقضايا المذكورة.

وكان باولز اعتقل في مدينة مونس جنوب البلاد يوم الثلاثاء الماضي ومثل يوم الاربعاء أمام القضاء.

ويبلغ باولز من العمر 50 عامًا، وقد عملَ مقدمًا للبرامج في قناة RTL-TVI البلجيكية، وهو معروف أيضًا في فرنسا لتقديمه برامج كرة القدم في عدة محطات تلفزيونية، كما قدم برامج اجتماعية تبرز قصصاً طريفة ومثيرة في حياة المشاهير وعامة الناس.