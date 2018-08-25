اللوز أفضل وسيلة لتعويض وجبة الإفطار

المصدر: إعداد - سيد صالح

أكّد بحث جديد أجراه مجموعة من العلماء بجامعة «كاليفورنيا» الأميركية أن تناول حبات اللوز يعد من أفضل الوسائل لتعويض غياب وجبة الإفطار للأشخاص الذين لم يعتادوا تناول الإفطار بانتظام، أو اعتادوا الاستيقاظ في أوقات متأخرة، وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أفاد البحث أن تلاميذ المدارس والجامعات الذين تفوتهم وجبة الإفطار يمكنهم خفض مستويات السكر في دمائهم على أفضل نحو ممكن إذا واظبوا على تناول اللوز في منتصف ساعات النهار. وتوصل القائمون على البحث إلى هذه النتيجة بعد إجراء تجربة على 73 طالباً في السنة الأولى من الجامعة، الذين يتجاهلون جميعاً وجبة الإفطار.

انخفاض

طلب الباحثون من أفراد العينة التي اجري عليها البحث ، تناول 56 غراماً من اللوز المحمص، أي ما يعادل 320 سعراً حرارياً، بصفة يومية منتظمة على مدى 8 أسابيع، وكانت النتيجة هي انخفاض مستويات السكر في الدم، وكذلك انخفاض مقاومة الجسم لهورمون الأنسولين لدى أفراد العينة.