لصوص يسرقون تاجين ملكيين ويفرون بزورق آلي

المصدر: رويترز

سرق لصوص تاجين وأيقونة الكرة والصليب من مجموعة الأسرة المالكة بالسويد، ثم فروا بزورق آلي.

وقالت الشرطة إن هذه القطع التي لا تقدر بثمن سُرقت من كاتدرائية في سترنجناس غربي العاصمة ستوكهولم بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وفتح اللصوص صندوقا زجاجيا يضم مقتنيات للملك كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا وسرقوا التاجين والأيقونة التي تعود إلى القرن السابع عشر.

وأضافت الشرطة أن اللصوص فروا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالارين ثالث كبرى البحيرات السويدية.

ولم تلق الشرطة القبض حتى الآن على أحد ولم تحدد أي مشتبه به لكنها تعكف الآن على نشر صور المقتنيات المسروقة في محاولة لاستعادتها.

وقال توماس آنيفيك المتحدث باسم الشرطة "نريد نشر معلومات وصور عن تلك المقتنيات حتى يمكن التعرف عليها".

وتوفي الملك كارل التاسع عام 1611 وتوفيت زوجته الملكة كريستينا عام 1625.

وقالت الشرطة إن من الصعب جدا بيع المقتنيات المسروقة علنا.