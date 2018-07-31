شاهد.. سلالم البيانو أو بيانو السلالم

المصدر: البيان الالكتروني

يمكن للناس في محطة المترو بمدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين الاستمتاع إلى صوت البيانو والتمتع بالاسترخاء والهدوء بعيداً عن ضغوطات العمل ومشاغل الحياة خلال تنقلهم.

وبفضل هذه التقنية التي تشبه متعة العزف على آلة البيانو، فضل المارة المشي على الدرجات عوضا عن استخدام السلالم الكهربائية.

فقد تم تصميم السلالم داخل المحطة على شكل مفاتيح البيانو، بهدف تشجيع الناس على السفر الأخضر والسفر منخفض الكربون، حسب قناة (CGTN) الصينية.