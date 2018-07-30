فنان أوكراني يبدع لوحة ثلاثية الأبعاد للشيخ زايد

المصدر: البيان الإلكتروني

صمم فنان أوكراني لوحة ثلاثية الأبعاد للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وذلك بمناسبة عام زايد .

وفي تصريح لـ "البيان الألكتروني" قال الفنان " ديما فطوم " إنه استوحى هذا العمل الفني خلال زيارته الأولى إلى الإمارات عندما شارك في مهرجان "دبي كانْفَس للرسم ثلاثي الأبعاد 2017".

وتم عرض هذا العمل الفني (المطبوع رقميا على قماش وليس الأصل)، في الفترة من 14 إلى 28 أبريل الماضي في معرض جماعي يحمل عنوان «زايد في قلوبنا» في معرض "آرت هب دبي"، حي دبي للتصميم.

وتكرس هذه اللوحة لعام زايد، الذي يصادف الذكرى المئوية لميلاد الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسرد موضوع اللوحة بعض الحقائق عن حياة الشيخ زايد، والمعالم الرئيسية لتاريخ وحداثة دولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن الأكثر تميزًا في اللوحة هو صورة الشيخ زايد، والتي تم جمعها من جميع العناصر الفردية الموجودة في اللوحة.

وتسمى هذه التقنية: "صور مزدوجة"، وهي سمة مميزة لدى فنان الشارع ديما فطوم، الذي يرسم لوحاته على قارعة الطريق.