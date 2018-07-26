فطر بزنة 18 كيلوغراماً

المصدر: البيان الالكتروني

قال موقع "أوكرانيا بالعربي" إن سكان قرية دروزدي، الواقعة في منطقة بيلاتسيركوف في مقاطعة كييف، عثروا على فطر عملاق يبلغ وزنه 18 كليوغراماً تقريباً.

وأفادت إحدى ساكنات القرية بأنه قد عُثر على هذا "الكنز" يوم السبت 21 يوليو الجاري، وبلغ وزنه الفعلي 17.75 كليوغرام.

ويرى جامعو الفطور أن هذا الفطر هو أكبر فطر عُثِر عليه في أوكرانيا حتى الآن، ولكنهم لم يتقدموا حتى الساعة بطلب تسجيله في السجل الوطني الأوكراني للأرقام القياسية.

وعلّقت رئيسة السجل الوطني الأوكراني للأرقام القياسية لانا فيتروفا بالقول: "لقد قرأنا هذه المعلومات ورأينا الصور، ولكن للأسف لم يُسجل في السجل الوطني للأرقام القياسية؛ نظراً لعدم تلقي طلب يقضي بتسجليه".