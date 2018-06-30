مواطنة تطلق بيت المجوهرات الوازنة يحاكي الماركات العالمية

المصدر: دبي-البيان

أطلقت مصممة المجوهرات الإماراتية الوازنة فلاح من دبي الخط الجديد لمجموعتها وحمل عنوان(the strength of spirit ) الذي يتضمن مجموعة من التصاميم المخصصة للنساء وللرجال، وذلك في حفل جمع أهل الفن والإعلام وعدد كبير من المتخصصين في عالم الموضة والجمال. وحققت الانطلاقة إقبالا كبيرا فاق التوقعات.

وقالت الوازنة فلاح في تصريحات صحفية: هذه هي بداية للحلم الذي أصبح واقعاً بعد الجهد والتعب الكبير أقدم لكم المجموعة الأولى لي في عالم المجوهرات الكبير والواسع، وأنا سعيدة جداً لردود الفعل الأولية من الناس وأشكرهم جداً على هذه الثقة التي سوف أحافظ عليها باستمرار.

وأضافت الوازنة: مجوهراتي تحمل طابع الأصالة في التصميم و التفرد وذلك لأنها تحمل تجربة خاصة عايشتها وكانت لها التأثير الأكبر في حياتي والمجموعة الجديدة مستوحاة من موقف جميل حصل معي عندما كنت بحاجة إلى تعليق شيء على الجدار وقلت في نفسي لما لا أصمم ذلك المسمار .والخطوط الثلاثة أيضا لها شيء خاص في حياتي . وبدأت الافكار تلو الأخرى وبدأت الرسم وخرجت للعالم تلك التصاميم التي أتمنى أن تلقى إعجاب الجميع .المجموعة جميلة جدا وفيها تقنيات عالية، وما يميزها أنها مستوحاة من حياتي الشخصية ، وليس لها حدود من التصاميم"

وأضافت قائلة"في كل عملي لم أكرر نفس التصميم، اعتمدت التصميم الفريد و الوحيد لكل قطعة في هذه المجموعة . وأيضا لدينا في المجموعة القطع التي تحاكي واقع الإمارات وتاريخها ومن أهمها قلادة عام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد والدنا جميعا".

وعن سبب التوجه التجاري، قالت الوازنة: إنها لم تكن تفكر في السابق بالشكل التجاري، لكن عندما أصبح الإنسان يعيش في قلب العالم التجاري، توجب عليه أن يفكر بتقديم شيء عالمي، مضيفة: “هناك مسؤولية على عاتقي في هذه المجموعة ، فكما يعلم الجميع، يذهب جزء من الربح للأعمال التطوعية في بلدي الإمارات و الكل يعرف هذا هاجسي الأول والأخير من كل نشاطاتي الأخرى ، وبالتالي يجب أن أضمن الاستمرارية، وأكون فعالة بهذا الاتجاه، والآن يهمنا كثيرا أن يطرق العالم خطنا، وأن نتواجد في أكثر من نقطة بيع في العالم”.

‎وتابعت الوازنة: حول أصداء المجموعة الجديدة حاليا: “الآن أصبح تصميمنا معروفاً ومطلوباً محليا وخليجيا وإن شاء الله عالمياً، فقررنا أن نحاكي التجارب والماركات العالمية، وقريبا جدا سنطلق موقعنا الإلكتروني الجديد والذي يتضمن البيع أون لاين.