بالفيديو.. زلزال نتشوان الصينية 2008 بالأرقام

في مثل هذا اليوم من العام 2008 ضرب زلزال عنيف بقوة 8 درجات ونتشوان الصينية والمناطق المجاورة لها، وأسفر عن مقتل 87 ألف شخص في هذه المنطقة الجبلية.

وأقيمت بالمناسبة مراسم تأبينية في مختلف أنحاء الصين، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى العاشرة للزلزال المدمر، الذي كان من بين ضحاياه أكثر من خمسة آلاف طفل والكثير منهم قتلوا خلال التواجد في المدارس في المبان سيئة البناء.

وخلف الزلزال، الذي كان بين الأسوأ في تاريخ البلاد، 370 ألف مصاب وخمسة ملايين مشرد.

وأفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية بأن الوفود السياسية من مختلف أنحاء الصين، بما في ذلك منطقتا هونج كونج وماكاو ذاتيتي الحكم، توجها لسيشوان لحضور الفعاليات التذكارية اليوم السبت.